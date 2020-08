Madre e Figlia Soffrono di Alopecia, Insieme si Mostrano Così Come Sono per Combattere gli Stereotipi (Di lunedì 10 agosto 2020) Kiri Atkinson è una mamma inglese di 23 anni, che da tempo combatte contro l’Alopecia, da lei camuffata con parrucche ed altri espedienti. La donna ha scoperto purtroppo di aver trasmesso la malattia anche alla sua bambina, Paiva, di soli due anni. Ha così deciso di uscire allo scoperto e di mostrarsi per quello che è, in modo che sua Figlia non debba vergognarsi del proprio aspetto fisico. Kiri ha postato sui social le foto che ritraggono lei e Paiva, con la didascalia: “Voglio mostrare alla mia bella principessa che l’aspetto non conta quando fai del tuo meglio per essere una brava persona”. E a giudicare dai tanti commenti positivi il messaggio è arrivato alle persone forte e chiaro. Leggi su youreduaction

