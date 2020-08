Lunga fila per l'ultimo saluto a Franca Valeri (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 10 AGO - Una Lunga e composta fila, già mezz'ora prima delle 17, si è formata davanti al Teatro Argentina per l'ultimo saluto a Franca Valeri, la grande signora del palcoscenico italiano,... Leggi su corrieredellosport

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lunga fila per l'ultimo saluto a Franca Valeri. Camera ardente al teatro Argentina. Fiori anche da Sophia Loren #ANSA ht… - AnsaRomaLazio : Lunga fila per l'ultimo saluto a Franca Valeri. Camera ardente al teatro Argentina. Fiori anche da Sophia Loren… - solospettacolo : Lunga fila per l'ultimo saluto a Franca Valeri - iconanews : Lunga fila per l'ultimo saluto a Franca Valeri - vicaridaniele : RT @Sulivi: La lunga fila davanti all’Argentina, dentro musica classica e la sua ultima volta in palcoscenico #FrancaValeri -