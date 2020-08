Io e il mio amico coniglio Zoroastro (Di lunedì 10 agosto 2020) Fino a che non hanno regalato un coniglietto a mia figlia, pensavo che i conigli fossero animaletti tutto sommato stupidi. Li conoscevo solo perché mio nonno li teneva in gabbia ammucchiati. Solo buoni per essere cucinati magistralmente dalla nonna e divorati da noi nipoti. Si, avevo letto l’epopea della Collina dei Conigli ma non l’avevo presa molto sul serio perché la consideravo una evidente esagerazione. Poi quando mia figlia ha compiuto 17 anni le amichette le hanno regalato un coniglietto nano di razza ariete dal pomposo nome di Zoroastro. Con i suoi bellissimi occhioni ha conquistato immediatamente il cuore di moglie e figlia superandomi nettamente nella scala di affetti familiare. Come reagire? Cucinandolo? Ormai impossibile a meno di essere considerato dai familiari un mostro alla Hannibal the Cannibal… Vendicandomi regalando ... Leggi su nextquotidiano

Inkline online sulle piattaforme digitali con il nuovo brano “Amico mio”: il singolo prodotto da Dihua celebra il sentimento dell’amicizia Fuori in digitale per MVPmusic, distribuito da The Orchard, “ ...

"Sartre e altri scrittori troppo stupidi per me"

Quanto siete disposti a sacrificare per una battuta sulfurea ben riuscita? Tutto? Niente? Céline non aveva timore di giocarsi la reputazione. L'iperbole spinta fino all'assurdo caratterizza non solo i ...

