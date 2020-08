Europa League, Lukaku trascina l'Inter in semifinale: Bayer ko 2-1 (Di martedì 11 agosto 2020) Di forza, di cuore e di coraggio. L'Inter è alle semifinali di Europa League dopo un match che certifica ancora una volta come l'appellativo di 'pazza' calzi a pennello alla squadra nerazzurra. Una prima parte di gara dominata in lungo e in largo ma senza riuscire a chiudere la contesa. Un secondo tempo di grande sofferenza, specie fisica. A questo vanno aggiunti due rigori prima concessi e poi tolti dopo consulto con il Var quando Lukaku era già pronto sul dischetto. E proprio il belga si conferma uomo copertina di questa squadra sempre più ad immagine e somiglianza del suo allenatore. La partenza dell'Inter è a mille allora. Lukaku è l'ariete davanti al quale la difesa del Bayer Leverkusen si scioglie come il burro e l'asse tutto ex ... Leggi su liberoquotidiano

