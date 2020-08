Esplosione a Beirut, il governo libanese si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo le proteste dei giorni scorsi, seguite all'Esplosione che ha devastato il centro di Beirut martedì, il governo libanese si è dimesso. Lo ha annunciato il ministro della Salute Hamad Hasan come hanno riferito media locali. Interpellato dai giornalisti al termine di una riunione del gabinetto sul destino dell'esecutivo, il ministro ha detto: "Sì il governo si è dimesso", come ha riportato l'emittente satellitare LBCI. La stessa emittente ha riferito che "molte persone si sono riversate sulle strade e le piazze nel centro della capitale non appena si era diffusa la notizie delle dimissioni".Fino a stamani, si sono registrati nuovi scontri e questa volta vicino al Parlamento, a Beirut tra le forze dell'ordine e un gruppo di ... Leggi su ilfogliettone

