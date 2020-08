Covid, 105 contagi in Svizzera (Di lunedì 10 agosto 2020) Positivi al test in frenata domenica. Nessun decesso. I numeri dell'Ufficio federale della salute pubblica Leggi su media.tio.ch

BERNA - Numeri in calo, sul fronte Covid. In Svizzera nella giornata di ieri (domenica) si sono registrati "solo" 105 nuovi casi. È l'effetto weekend, oppure il trend si sta correggendo verso il basso ...

Sono 105 i nuovi casi in Svizzera

