Conte prepara una semifinale per Zhang

Un nuovo step, come ama chiamarli Antonio Conte. Da ieri l’Inter è nella "bolla" di Dusseldorf, scelta dall’Uefa per raccogliere le partecipanti dell’Europa League. Ne uscirà in tempi brevi solo se no ...

FINANZA E POLITICA/ Autostrade e Tim: Conte sulle orme di Prodi

Il Premier Conte si ritrova con due partite difficili, quelle di Aspi e Tim, che sono di fatto quelle che ha dovuto affrontare Prodi nel 2006 Sembra lontanissima l’estate del 2006, ma sui media italia ...

