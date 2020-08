Calciomercato Juve: Jorginho non interessa più, ok a Milik e si punta Tonali (Di lunedì 10 agosto 2020) Il cambio di allenatore alla Juve modifica anche il mercato: Jorginho non interessa più mentre piacciono Tonali e Milik L’uscita di scena di Maurizio Sarri e l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera ha modificato anche le strategie di mercato. Per questo motivo Jorginho non interessa più ai bianconeri che, anzi, si butteranno a capofitto nella corsa a Sandro Tonali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi due mesi l’Inter ha dialogato in maniera proficua con Sandro Tonali e il suo entourage. È pensiero comune che il suo agente, l’avvocato Beppe Bozzo, abbia fatto più di una promessa ai vertici del club nerazzurro. Ma da viale della Liberazione non sono ancora ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Juve, Pirlo ha già puntato due obiettivi di mercato Calciomercato.com Gazzetta - Juve in corsa per Tonali

Secondo la Gazzetta dello sport, la Juventus può essere considerata in corsa per Tonali, nonostante in questo momento l’input sia molto chiaro: vendere prima di comprare. Tutto lascia credere che la p ...

