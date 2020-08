Bonus in Parlamento, ecco il primo leghista: reddito a sei cifre e diverse proprietà (Di lunedì 10 agosto 2020) Si tratta di un parlamentare di circa 40 anni, con esperienze pregresse in politica prima di varcare la soglia di Montecitorio. Ha richiesto il Bonus partita Iva nonostante un reddito annuo di oltre 100mila euro. Lo scandalo legato ai cinque parlamentari che hanno richiesto e ottenuto il Bonus partita Iva continua a destare scalpore. Una … L'articolo Bonus in Parlamento, ecco il primo leghista: reddito a sei cifre e diverse proprietà proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

