Alzano e Nembro, Conte: “Nessun ritardo, non ho perso tempo. Verbali Cts? Pubblicheremo tutto, nulla da nascondere” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rivendica le scelte fatte nel pieno dell’emergenza Coronavirus e si dice “orgoglioso” di aver deciso per il lockdown nazionale anziché per singole chiusure differenziate, come proposto dal Comitato tecnico scientifico il 7 marzo. In questo modo – sostiene – “abbiamo messo in sicurezza l’intero paese”, da nord a sud. Conte è intervenuto dopo la pubblicazione dei Verbali del Cts in una lunga intervista alla kermesse di Affaritaliani.it, a Ceglie Messapica, in Puglia. A proposito dei documenti del comitato, il premier smentisce di aver mai voluto che sui Verbali del Comitato tecnico scientifico fosse apposto il segreto di Stato. “Si sono dette e scritte cose inesatte: chiariamo bene le cose, ... Leggi su tpi

