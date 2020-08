Valentina Dallari, sviene per un attacco di panico: «Ho un bernoccolo che sfoggerò con stile» (Di domenica 9 agosto 2020) Ancora problemi di salute per la deejay ed ex tronista a “Uomini e Donne” Valentina Dallari. La nota Influencer ha avuto un problema di salute che ha allertato i follower di Instagram. La giovane 27enne ha da poco superato un delicato periodo della sua vita. Nel suo libro “Non mi sono mai piaciuta”, racconta la sua complicata esperienza con l’anoressia. La Dallari ha da poco rincominciato la sua vita al di fuori della clinica specializzata, ha ripreso in mano la sua musica ed il suo lavoro che la porta ad essere ospite di tante serate in discoteca. Ieri sulla sua pagina Instagram ha informato i suoi fan di un ulteriore problema di salute, un forte attacco di panico che l’ha costretta a recarsi in ospedale. >> Leggi anche: Francesca Brambilla Instagram, il ... Leggi su urbanpost

