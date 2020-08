Traffico Roma del 09-08-2020 ore 17:30 (Di domenica 9 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio Bentrovati l’ascolto mi studio Roberta Bruno sul Raccordo Anulare rallentamenti per Traffico lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la via Appia Le possibili difficoltà di circolazione per un incidente in via della Civiltà del Lavoro all’incrocio con via Cristoforo Colombo in direzione raccordo anulare per il resto il Traffico nella norma lungo la rete viaria cittadina nel quadrante nord della capitale ricordiamo che vede il Foro Italico tratto della tangenziale e resta chiusa tra la Salaria e l’uscita Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico sono ancora in corso le operazioni di sistemazione del Piano viabile dopo il Vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio Questa mattina la storia è stata riaperta al Traffico in direzione San Giovanni ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : #Roma - Via del Foro Italico ????CHIUSA AL TRAFFICO tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi >< ?A seguito dell'inc… - GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ???? #FL6 #Roma #Napoli via #Cassino Il traffico è rallentato per danni a un passaggio a livello tra #Cancello e… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Esodo, traffico in aumento. In Lombardia code sull'A9 al confine svizzero

: code a tratti lungo la Variante di valico, tra Firenze Impruneta e Incisa-Reggello in direzione Roma; traffico rallentato tra Caserta e innesto A1/A30;: code a tratti per traffico intenso alla barri ...

Parto improvviso, il corteo storico si blocca per far passare la neo mamma

MUSILE - Il corteo storico del Patto d’Amistà cede il passo e la scena al transito di una partoriente diretta all’ospedale di San Donà. Sul ponte della Vittoria, chiuso al traffico per il tradizionale ...

: code a tratti lungo la Variante di valico, tra Firenze Impruneta e Incisa-Reggello in direzione Roma; traffico rallentato tra Caserta e innesto A1/A30;: code a tratti per traffico intenso alla barri ...MUSILE - Il corteo storico del Patto d’Amistà cede il passo e la scena al transito di una partoriente diretta all’ospedale di San Donà. Sul ponte della Vittoria, chiuso al traffico per il tradizionale ...