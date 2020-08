Team Liquid ingaggia Fish123 per la squadra di Valorant (Di domenica 9 agosto 2020) Team Liquid ha annunciato da poco di essere entrata a tutti gli effetti nel torneo di Valorant europeo. Proprio per questo sta componendo il roster che affronterà le sfide competitive. Ad oggi il roster di Team Liquid è composto da cinque giocatori tutti provenienti da CSGO costellati da carriere degne di nota e da partecipazioni in tornei minori di esports. I professionisti sono Adil “ScreaM” Benrlitom, James “Kryptix” Affleck, Dom “Soulcas” Sulcas, Travis “L1NK” Mendoza, Adam “ec1s” Eccles, e Connor “Sliggy” Blomfield tutti in arrivo dal Team Fish123. Team Liquid, a differenza per esempio di Fnatic che ha già annunciato che non ... Leggi su esports247

“Sappiamo quanto le notizie di questi giorni, riguardanti la nostra squadra di Counter Strike: Global Offensive, abbiano preso moltissime persone alla sprovvista" - Introduce Steve Arhancet durante un ...

Dire addio non è mai stato semplice per nessuno. Neanche per chi ha fatto della propria passione, una carriera ricca di successi come Nicholas “nitr0” Cannella, capitano della squadra Nord Americana: ...

