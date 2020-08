Tabellone Wta Lexington 2020: Serena Williams numero uno del seeding (Di domenica 9 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Lexington 2020, in programma dal 10 al 16 agosto. Il draw americano presenta nomi di grande livello: è il primo torneo ufficiale post-lockdown non in Europa dopo quello di Palermo e quello di Praga (fissato per questa settimana). La testa di serie numero uno è Serena Williams. Sulla strada dell’americana c’è anche la sorella Venus. Nella parte bassa invece c’è Aryna Sabalenka e la giovanissima Gauff. Ecco il Tabellone di Lexington: (1) S.Williams vs Pera V.Williams vs Azarenka (WC) Rogers vs Doi Q vs (7) Stephens (4) Anisimova vs Bellis Pegula vs (WC) Zvonareva Q vs Teichmann Tomljanovic vs (5) Putintseva (6) ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta WTA Praga: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi e Jasmine Paolini potrebbero sfidarsi teoricamente al secondo turno. C'è però la Mertens LiveTennis.it Wta Praga - Draw: rientra Halep. Per l'Italia ci sono Giorgi e Paolini

Giocatrice che la nostra Elisabetta Cocciaretto ha superato all'esordio in Sicilia. Nello stesso spicchio di tabellone anche Anastasija Sevastova e Anastasia Pavlyuchenkova, testa di serie numero sei ...

WTA Lexington, Serena: “Non faccio programmi, giocherò i tornei che si disputeranno”

Si è finalmente consumato sabato a Lexington, Kentucky il primo atto della stagione agonistica WTA sul suolo statunitense. Il Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics, torneo International da ...

