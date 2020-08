Real Madrid, dalla Spagna: la posizione di Zidane non è più salda (Di domenica 9 agosto 2020) Nonostante la vittoria in campionato, la posizione di Zinedine Zidane non sarebbe più così salda sulla panchina del Real Madrid secondo quanto trapela tra i media spagnoli. Secondo “As”, il tecnico delle merengues pagherebbe le scelte fatte col Manchester City: sulla lente d’ingrandimento la titolarità di un Hazard fuori condizione, l’ingresso di Jovic e non di Vincius, oltre a il fatto di voler insistere nel giocare la palla da dietro. Anche Zidane sotto valutazione della dirigenza del Real Madrid. Leggi su sportface

ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - EnricoPirinoli : @Edorsi53 @mariolavia Conte stava Oriali come il Casalpusterlengo al Real Madrid. - sportface2016 : Anche #Zidane sotto valutazione dopo il ko in #ChampionsLeague - #RealMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Sergio Ramos riassume la stagione del Real Madrid: “Sapore agrodolce. Dovevamo vincere tutto” ItaSportPress Real Madrid, dalla Spagna: la posizione di Zidane non è più salda

Nonostante la vittoria in campionato, la posizione di Zinedine Zidane non sarebbe più così salda sulla panchina del Real Madrid secondo quanto trapela tra i media spagnoli. Secondo “As”, il tecnico de ...

Dove vedere Atalanta-PSG in tv e streaming

Il PSG ha vinto agevolmente il proprio raggruppamento davanti al Real Madrid, mentre agli ottavi è arrivata la rimonta nel match di ritorno al 'Parco dei Principi' contro il Borussia Dortmund, ...

Nonostante la vittoria in campionato, la posizione di Zinedine Zidane non sarebbe più così salda sulla panchina del Real Madrid secondo quanto trapela tra i media spagnoli. Secondo “As”, il tecnico de ...Il PSG ha vinto agevolmente il proprio raggruppamento davanti al Real Madrid, mentre agli ottavi è arrivata la rimonta nel match di ritorno al 'Parco dei Principi' contro il Borussia Dortmund, ...