Papa: Chiesa come barca in balia della tempesta (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 09 AGO - La Chiesa è come una "barca in balia della tempesta", "in ogni epoca incontra venti contrari, a volte prove molto dure". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Pensiamo a ... Leggi su corrieredellosport

vaticannews_it : #9agosto La Chiesa celebra oggi la festa di santa Teresa Benedetta della Croce, Compatrona d’Europa, testimone gene… - vaticannews_it : #8agosto Si è spento #Casaldaliga, vescovo e poeta che diede voce ai #poveri e agli indigeni #Amazonia Approfondi… - vaticannews_it : #7agosto #PapaFrancesco aiuta la Chiesa del #Libano. Una donazione di 250mila euro... @VaticanIHD Approfondisci?? - GreciGiulio : Papa: Chiesa come barca in balia della tempesta - Ale_Pedreschi : RT @vaticannews_it: #9agosto #Papa #Libano Francesco vicino al popolo si appella a comunità internazionale e chiesa locale -