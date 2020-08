Libano, proteste a Beirut: assalto al Ministero degli Esteri (Di domenica 9 agosto 2020) Altissima tensione a Beirut dove le proteste non sembrano placarsi. Due giorni fa l’8 agosto 2020, una gigantesca folla di persone, circa cinquemila, sono scese in piazza per protestare contro la pessima gestione dell’emergenza, dovuta alla devastante esplosione, da parte del governo. Gli scontri sono stati tutt’altro che pacifici, anzi, si è assistito ad una sorta di guerra tra polizia e manifestanti. Le forze dell’ordine hanno sparato sulla folla gas lacrimogeni e ne hanno ferite oltre cento di cui circa 55 sono state portate al pronto soccorso per ferite gravi. Un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione e preso d’assalto la sede del Ministero degli Esteri. >> Leggi anche: Viviana Parisi scomparsa con il figlio: trovata donna ... Leggi su urbanpost

