L'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri finiscono in quarantena (Di domenica 9 agosto 2020) Il loro volo arriva con un minuto di ritardo e in 158 finiscono in quarantena. Accade ai passeggeridel volo SAS da Nizza a Oslo, che dovranno affrontare un isolamento preventivo di dieci giorni perché l’aereo a bordo di cui viaggiavano è atterrato a mezzanotte, nel momento esatto in cui scattava l’ordine di quarantena per chi proveniva dalla Francia, considerata ‘zona rossa’ causa Covid da parte del governo norvegese.Stando alla tabella dell’aeroporto e della SAS, il volo SK4700 è atterrato a mezzanotte in punto, secondo le rilevazioni di FlightRadar24 a mezzanotte e un minuto, con nove minuti d’anticipo sull’orario previsto.“Il passaggio a ‘zona ... Leggi su huffingtonpost

trevi_vito : RT @HuffPostItalia: L'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri finiscono in quarantena - silviaindump : RT @HuffPostItalia: L'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri finiscono in quarantena - HuffPostItalia : L'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri finiscono in quarantena - tommaso_paparo : RT @socialmiliac: Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena -