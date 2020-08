Inter, Conte: "Servirà grande attenzione contro il Leverkusen" (Di domenica 9 agosto 2020) (ANSA) - MILANO, 09 AGO - ''Il Bayer Leverkusen è una squadra che ha diversi talenti, sono molto veloci, bisognerà fare attenzione a non prendere contropiedi perché sono letali. Leggi su tuttonapoli

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dell’alchimia che si è creata con Lukaku e il resto della squadra Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, d ...“Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell’uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci per evitare dei contropiedi letali” ...