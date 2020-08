Il retroscena: Faggiano-Genoa, svolta a Lugano. E Italiano sempre in pole (Di domenica 9 agosto 2020) Daniele Faggiano ha scelto il Genoa e ha raggiunto tutti gli accordi con Enrico Preziosi tre o quattro giorni fa a Lugano. Una scelta voluta, sentita, già ufficiale, senza alcun tipo di perplessità. Assistito dall’avvocato Francesco Caliandro, l’agente storico di Fabrizio Miccoli, guarda caso molto vicino a Vincenzo Italiano. Che, ribadiamolo, resta il primo candidato per la panchina del Genoa. Bisogna soltanto dargli il tempo di completare i playoff perché il suo grande lavoro ha portato lo Spezia a poter lottare per la Serie A, anche se la semifinale di andata in casa del Chievo non ha dato un risultato confortante. Il Genoa lo aspetta. Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'edizione odierna de Il Secolo XIX riporta dei piccoli retroscena di calciomercato legati al Genoa ed al nuovo DS Faggiano. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Faggiano ha sempre ...

Faggiano al Genoa, Parma alla ricerca di un ds, 4 i candiati. Ma è molto probabile la riconferma di D'Aversa. Sul passaggio delle quote azionarie, tutti i retroscena: closing a ottobre.

L’edizione odierna de Il Secolo XIX riporta dei piccoli retroscena di calciomercato legati al Genoa ed al nuovo DS Faggiano. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Faggiano ha sempre ...Faggiano al Genoa, Parma alla ricerca di un ds, 4 i candiati. Ma è molto probabile la riconferma di D'Aversa. Sul passaggio delle quote azionarie, tutti i retroscena: closing a ottobre. Il direttore d ...