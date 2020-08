Gattuso, Inzaghi, Pirlo e company: il Milan del 2003 non smette di stupire (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono trascorsi ben diciassette anni dalla magica notte di Manchester, quella in cui il Milan si laureò Campione d’Europa per la sesta volta battendo la Juventus ai calci di rigore. Tra i protagonisti del trionfo figurava anche Andrea Pirlo, ufficializzato ieri nel ruolo di allenatore degli allora avversari bianconeri al posto dell’esonerato Sarri. L’ex regista ha ‘raggiunto’ in panchina Gattuso e Inzaghi, che incrocerà nel prossimo torneo di serie A affrontando Napoli e Benevento. Alla rimpatriata, per la verità, potrebbe partecipare anche Alessandro Nesta, in corsa per l’ultimo posto disponibile attraverso i play off con il suo Frosinone. I “fantastici 4” non sono però gli unici di quel Milan ad ... Leggi su anteprima24

