Frenano i nuovi casi: ieri 347 contagi. Assisi, positivi 8 novizi (Di domenica 9 agosto 2020) Andrea Cuomo Allarme per il rientro dei giovani dalle ferie In Italia i malati totali superano i 250mila Tornano a scendere sensibilmente i contagi in Italia e si tira un bel respiro di sollievo: 347 i casi registrati ieri, molti meno rispetto ai 552 di venerdì. Ed è vero che ieri era sabato e i dati nel fine settimana sono sempre stati più clementi. Ma quel che conta è il confronto con i tamponi messi a referto, che ieri non sono stati pochi, 53.298. Quindi bene, anche se non benissimo, visto che poche settimane fa si stava poco sopra i cento casi al giorno. L'indice dato dal rapporto tra contagi e tamponi fatti parla dello 0,65 per cento, quando il giorno prima sfiorava l'1 per cento. Analizzando la distribuzione geografica dei ... Leggi su ilgiornale

E' un'Umbria che perde i pezzi e non da ora. La politica, almeno quella partitica, c'entra poco o nulla, il fatto è che nell'ultimo decennio la qualità complessiva del dibattito socio-amministrativo a ...

