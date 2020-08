Coronavirus, Remuzzi: «Il virus? Più debole. L’aumento dei contagi? È una buona notizia» (Di domenica 9 agosto 2020) In vista della fine dell’estate, politici e scienziati cominciano a interrogarsi sui pericoli di una seconda ondata. In particolare alla luce dell’impennata di contagi in molti Paesi europei, un aumento che, anche se in misura contenuta, è stato registrato anche nel nostro Paese, dove nei giorni scorsi i nuovi positivi sono tornati a crescere superando quota 500 in 24 ore. Secondo il direttore dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, in questi dati non c’è nulla di preoccupante. «Al momento attuale la situazione è sotto controllo», afferma in un’intervista a Libero. Ne è prova il fatto che ci siano pochi ricoveri in terapia intensiva (l’ultimo bollettino della Protezione civile registra 43 pazienti gravi sul territorio nazionale). «Non facciamoci trarre in inganno ... Leggi su open.online

