Capitalismo alla cubana (Di domenica 9 agosto 2020) L'emergenza Covid ha provocato il collasso del turismo nell'isola. Così il regime, che ha un disperato bisogno di valute forti, rinnega le battaglie ideologiche su cui è stato costruito. Ecco che in alcune decine di supermercati compaiono magicamente merci fino a oggi introvabili. E tutti le possono acquistare. Però bisogna pagare in dollari.La notizia, dal punto di vista simbolico, è una bomba: Cuba, la patria del comunismo castrista che è stata un esempio ideologico tanto in America latina quanto in Europa, torna al dollaro statunitense; o, per lo meno così vorrebbe il regime da quando, il 16 luglio scorso, il presidente Miguel Díaz-Canel ha annunciato che da adesso in poi il biglietto verde non sarà più gravato dal 10% di imposte rispetto alle altre valute «forti» mondiali, a cominciare dall'euro. Inoltre, per ... Leggi su panorama

