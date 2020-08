Calciomercato, Havertz è sempre più vicino all’approdo in Premier League (Di domenica 9 agosto 2020) Il Chelsea di Lampard corre verso Havertz e viceversa dopo il colpo Werner. Il fantastista, che domani intanto affronterà l'Inter, è ormai ad un passo dal club londinese.LA TRATTATIVAcaption id="attachment 978257" align="alignnone" width="1024" Kai Havertz (Getty Images)/captionSaranno cifre altissime quelle dell'affare Kai Havertz, il jolly offensivo è vicino al Chelsea per una cifra che supererà gli 80 milioni. Le richieste del Leverkusen sono di 100 milioni di euro, cifra che i blues vorrebbero ammorbidire ad 85. La sensazione è che ormai la trattativa sia comunque alle battute conclusive con Havertz che sogna di regalare prima l'Europa League al Leverkusen e lasciare la Germania in bello stile. Lampard è sempre più ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Calciomercato, Havertz è sempre più vicino all'approdo in Premier League - - GiulianoAlbert : Accordo per un quinquennale tra il #Chelsea e Kai #Havertz. #Bayer04 #calciomercato - rickembecker : Daidaidai che il Chelsea ha bisogno di cash il prima possibile per Havertz e più passa il tempo più la richiesta ec… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Bayern fuori dalla corsa per Havertz - TUTTOJUVE_COM : Il Bayern fuori dalla corsa per Havertz -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Havertz Calciomercato, Havertz è sempre più vicino all’approdo in Premier League ItaSportPress Bayer Leverkusen, Bosz: 'Inter squadra esperta con giocatori di alto livello'

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Inter, l'allenatore del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato così in conferenza: "Non sarà una partita semp ...

Calciomercato Milan, colpo in Serie A: c’è la contropartita

Kai Havertz è l'obiettivo dichiarato del Chelsea per la prossima stagione. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore tedesco di proprietà del Bayern ...

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Inter, l'allenatore del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato così in conferenza: "Non sarà una partita semp ...Kai Havertz è l'obiettivo dichiarato del Chelsea per la prossima stagione. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore tedesco di proprietà del Bayern ...