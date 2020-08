13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi “spacca internet”: ecco cosa è successo (Di domenica 9 agosto 2020) 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi ha spaccato internet con il suo ultimo lancio. Pietro Morandi prosegui la sua corsa al successo e ce la fa. Fonte Foto: Instagram @trediciPietrotrediciTredici Pietro continua a far crescere il suo successo, un passo alla volta e senza fruttare il cognome che porta, quello di uno dei più grandi interpreti della cultura e della musica italiana. L’ultimo singolo Dimmi come fare, lo faccio è uscito il 5 agosto e sta già conquistando il web con il suo rap. Da molti considerato come uno dei più sottovalutati rapper della scena italiana, ha deciso di farcela da solo e spacca internet con il lancio del suo ... Leggi su chenews

