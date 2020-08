Siamo tutti libanizzati (Di sabato 8 agosto 2020) In Libano non c’è democrazia. Il che è normale, in Medio Oriente. Però c’è più libertà che in tutti i Paesi vicini, tranne Israele. Solo che è una libertà a coriandoli: ciascuno è libero, basta che sia protetto da una cosca, una setta, una milizia.I deputati sono divisi per religione: metà ai musulmani e metà ai cristiani. Le percentuali sono fisse, così come le più alte cariche statali: premier sunnita, presidente cristiano, presidente del Parlamento sciita. In realtà è un regalo ai cristiani, che non superano il 35%. Sunniti e sciiti hanno il 30% ciascuno, ai drusi il restante 5%.Si chiama “libanizzazione”. Così la definisce il dizionario Garzanti: “Condizione di estrema disgregazione della vita politica, nella quale, essendo ... Leggi su huffingtonpost

Robin Williams, i suoi ultimi giorni in un documentario. La vedova Susan Schneider: «Ha visto se stesso disintegrarsi»

Sei anni dopo che Robin Williams si è tolto la vita nella sua casa di San Francisco Bay, la vedova Susan Schneider Williams ha raccontato in un documentario la sua minuziosa ricerca per capire cosa af ...

Vietato criticare Salvini: perde il posto la vicesindaca di Proserpio

Chi critica pubblicamente Salvini perde il posto in Giunta. Succede a Proserpio in provincia di Como, dove per il suo dialogo con il leader leghista al Papeete, poi postato sui social, si è dovuta dim ...

