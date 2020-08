SBK Portimao, Superpole: Jonathan Rea detta legge (Di sabato 8 agosto 2020) Si nasconde nelle libere ma piazza la zampata quando arriva il finale della Superpole. Jonathan Rea è così, prendere o lasciare. Sul suo tracciato preferito firma un'altra pole position mettendo fine ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

24oresport : Locatelli a Portimao conquista la terza pole position nel WorldSSP L’italiano non si ferma e anche in Portogallo p… - 24oresport : Rea conquista la pole position a Portimao Tre costruttori nei primi cinque posti. Il nordirlandese partirà davanti… - sowmyasofia : SBK Portimao Superpole: Rea pole da cannibale - gponedotcom : SSP, Locatelli spaziale a Portimao. Terza pole consecutiva: Continua la marcia inarrestabile del pilota Bardahl Eva… - Motorsport_IT : #WSBK | #Portimao, #Superpole: colpo di reni di Rea, Redding ottavo -

L’italiano non si ferma e anche in Portogallo partirà davanti a tutti. Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Supersport torna in pista per il Round Motul del Portogallo ma il risultato nella Tissot Superp ...Jonathan Rea conquista la pole a Portimao, avvicinando ma non superando il primato della pista. Solo ottavo Scott Redding, 12° Alvaro Bautista A Portimao si sono ribaltati i ruoli rispetto allo scorso ...