Roma forte su Castrovilli: le possibili contropartite per la Fiorentina (Di sabato 8 agosto 2020) La Roma ha contattato l'agente di Castrovilli: in caso di cessione, alla Fiorentina piacciono Calafiori, Riccardi, Florenzi e Juan Jesus. Leggi su 90min

marcoconterio : ?? Dopo l'esonero ufficiale di #Sarri potrebbe essere separazione anche con #Paratici. Per il ds c'è forte l'ipotesi… - massimobray : Solidarietà a Valerio Carocci, presidente del Piccolo America, che dopo le aggressioni dei giorni scorsi ha avuto a… - Solano_56 : #Friedkin in forte vantaggio: da Houston molta fiducia Dan crede che alla fine prenderà la Roma - keenaroma : @AdriGianfi @OfficialASRoma difesa solo Smallig e il portiere. A centrocampo perchè fai fuori il francese? In attac… - ManuelTucci2 : RT @FrancescoTagli: @fulviogiuliani Sarri è antipatico,ma comodo prendersela con lui.Roma non divenne un impero in un anno.E questa è stata… -