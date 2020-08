Roma, blitz anti droga al “ferro di cavallo”: identificati consumatori provenienti da Roma sud, Castelli Romani e Tiburtina, sequestrate armi e droga (Di sabato 8 agosto 2020) Nella giornata di ieri gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Casilino diretto da Michele Peloso hanno effettuato controlli capillari all’interno degli stabili di via dell’Archeologia ed in particolare nella nota piazza di spaccio conosciuta come “ferro di Cavallo”. Decine le persone controllate risultate con precedenti specifici in ordine ai reati correlati gli stupefacenti, così come numerosi sono stati i consumatori identificati e risultati provenire dall’area dei Castelli Romani, Tiburtina e Roma sud. I poliziotti hanno anche eseguito controlli alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

