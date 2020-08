Pozzallo: decine di migranti in fuga dall’hotspot, il colabrodo dell’accoglienza giallorossa (Di sabato 8 agosto 2020) Polizia e carabinieri, che presidiano il centro dove al momento sono ospiti 239 migranti, stanno provando a rintracciarli per riportarli indietro. Nell'hotspot sono in isolamento anche 19 migranti risultati positivi al Coronavirus Leggi su firenzepost

POZZALLO – Decine e decine di migranti sono fuggiti a piedi dall’hotspot. Fortunatamente mi hanno riferito che erano tutti negativi al Covid-19. Lo ha detto all’Italpress il sindaco di Pozzallo Robert ...

Tornano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. In una settimana il balzo in avanti dei nuovi positivi è evidente: si è passati dai 159 di lunedì 3 agosto ai 401 di ieri, giovedì 6 agosto, anch ...

