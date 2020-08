Paola Di Benedetto, corpo ai limiti della perfezione: sirenetta su Instagram (Di sabato 8 agosto 2020) Paola Di Benedetto, qualche mese fa, ha raggiunto un traguardo inaspettato vincendo il GF Vip. Al momento della vittoria, senza mostrare alcun tipo di esitazione, ha stupito tutti decidendo di devolvere l’intero premio in denaro in beneficenza. I telespettatori italiani, e gli ex coinquilini della spiata casa di Cinecittà, da quel momento la guardano con occhi diversi: quella che sembrava una ragazza in cerca di fama, invece, si è rivelata molto altro. “È stato un percorso molto introspettivo, tra momenti euforici e momenti in cui ho pensato di mollare il gioco. Anche gli errori che posso aver commesso, mi hanno aiutata a capire determinate cose e ad andare avanti. Perciò non posso dire di avere rimpianti”, ha raccontato Paola Di ... Leggi su tuttivip

L'ex gieffina ha condiviso uno scatto incantevole

Paola Di Benedetto ha condiviso una foto in bikini che ha fatto sognare i fan. La vincitrice del Grande Fratello Vip sembra una vera e propria Sirenetta ed è riuscita ancora una volta a conquistare il ...

