Ora è ufficiale: Pirlo nuovo allenatore della Juve. Contratto fino al 2022 (Di sabato 8 agosto 2020) La Juve ufficializza la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Il club chiarisce anche i dettagli, un po’ diversi rispetto alla precedente nomina come tecnico dell’Under 23: Pirlo si è legato per due stagioni, Contratto fino al 2022. E’ lui l’erede di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Ecco il comunicato: “Dopo una carriera leggendaria che l’ha portato a vincere qualsiasi cosa, oggi Pirlo inizia un nuovo capitolo nel mondo del calcio. Da Maestro a Mister, perché la scelta è stata dettata dalla convinzione che abbia, fin sulla sua prima esperienza in panchina, il talento per inseguire nuovi successi. Pirlo ha firmato ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Ufficiale: Maurizio Sarri è stato esonerato ? - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 Ufficiale il verdetto sul caso Racing Point: 15 punti di penalizzazione (del GP di Stiria) e 4… - Sport_Mediaset : +++ #Juventus, ora è ufficiale: #Sarri esonerato, non è più l'allenatore dei bianconeri +++ #SportMediaset #BreakingNews - LeoWolf1992 : RT @siamo_la_Roma: ? Arriva il comunicato ufficiale della #Roma ?? Approvate le due delibere necessarie per il via libera #StadioDellaRoma… - clikservernet : Ora è ufficiale: Pirlo nuovo allenatore della Juve. Contratto fino al 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Genoa, ora è ufficiale: Faggiano nuovo ds. Ha firmato per tre anni Corriere dello Sport La Tecnofer parlerà tedesco: ritorno in fabbrica con la Prazi

Bruciata la concorrenza della brasiliana Screw, primi operai al lavoro a settembre. La Fiom-Cgil: «Primo importante passo verso il rilancio ma è soltanto l’inizio» OSTIGLIA. Ripresa dell’attività a se ...

Como Nuoto ora denuncia in Procura i fratelli Dato

Nuovo atto ieri nella vicenda legale per l’assegnazione del centro sportivo di viale Geno. Comunicato, controcomunicato, denuncia e, pure, annuncio della riapertura della sede di viale Geno. La Como N ...

Bruciata la concorrenza della brasiliana Screw, primi operai al lavoro a settembre. La Fiom-Cgil: «Primo importante passo verso il rilancio ma è soltanto l’inizio» OSTIGLIA. Ripresa dell’attività a se ...Nuovo atto ieri nella vicenda legale per l’assegnazione del centro sportivo di viale Geno. Comunicato, controcomunicato, denuncia e, pure, annuncio della riapertura della sede di viale Geno. La Como N ...