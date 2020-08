Moto GP, sospetto caso di Coronavirus: tensione nel paddock (Di sabato 8 agosto 2020) La Moto GP trema per la possibile positività di un membro della Dorna: tensione nel paddock in attesa del secondo tampone Ore calde in Moto GP: ci sarebbe un primo caso di positività al Coronavirus all’interno del paddock. Stando alle dichiarazioni del sito “The Race”, il soggetto potrebbe essere uno dei membri della troupe della produzione televisiva di Dorna, media organizzatore del Motomondiale. Il diretto interessato avrebbe avuto contatti all’interno del box, cosa che fa preoccupare il mondo della Moto GP. Il risultato del primo tampone avrebbe portato all’isolamento della troupe in Hotel, con l’emittente Canal + particolarmente colpita. Stando al protocollo Dorna, il personale ... Leggi su zon

dinoadduci : Sospetto caso di Covid nel paddock del motomondiale a Brno - CiaCecy : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Sospetto caso di #Covid nel paddock del motomondiale a #Brno - jay26400 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Sospetto caso di #Covid nel paddock del motomondiale a #Brno - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Sospetto caso di #Covid nel paddock del motomondiale a #Brno - Gazzetta_it : #MotoGP Sospetto caso di #Covid nel paddock del motomondiale a #Brno -