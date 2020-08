Mirri: “No scommesse, arriveranno i migliori. Ecco il mio messaggio ai tifosi. Kraja, Peretti e Felici…” (Di sabato 8 agosto 2020) Parola a Dario Mirri.Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Palermo, intervistato ai microfoni di 'PalermoToday': dagli obiettivi di mercato della dirigenza rosanero in vista della prossima stagione, al rebus allenatore. Sono diversi, infatti, i profili accostati al club di viale del Fante nelle ultime settimane, con Roberto Boscaglia in cima alla lista dei desideri dei rosanero, Aimo Diana e Fabio Caserta le alternative."Una parte della tifoseria chiede a gran voce una presa di posizione da parte del club sui tanti nomi accostati al Palermo negli ultimi mesi? Ma vorrei ricordare loro che più si parla più si corre il rischio di dire delle stupidaggini. Non solo, io penso che parlando continuamente correremo anche il rischio che le nostre dichiarazioni vengano strumentalizzate o addirittura male interpretate. Dunque, così come accaduto ... Leggi su mediagol

