Mara Venier “amore puro”: felicità raccolta in quel secchiello (Di sabato 8 agosto 2020) La bella ed amata conduttrice di Domenica In, Mara Venier, condivide con i suoi tantissimi fan e follower una foto: su Instagram, un dolce ed intenso momento di felicità Mara Venier e Nicola Carraro (fonte foto: Instagram, @Mara Venier)La ‘Zia‘ più famosa d’Italia, la bella e nota conduttrice di Domenica In, Mara Venier, continua a tener compagnia a tutti i suoi tanti fan e follower su Instagram: in questo caso arriva una foto che racchiude un momento di assoluta e totale felicità, dolce e molto apprezzo dal pubblico. Di recente, la splendida presentatrice ha avuto modo di soffermarsi su quello che è stato un periodo molto duro per lei, rivelando di aver “passato ... Leggi su chenews

Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara ti voglio bene???? - Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara sei bellissima??????????????????????????? - pomarc : @FabianaLudovica 'Amore della zia' ed è subito mara venier - gigidek87 : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - tunedoardo : @barbaradurso20 scusami ma mara venier è meglio. -