La supermoglie di Crosetto fa scattare l'invidia del web. E lui gela tutti (Di sabato 8 agosto 2020) Lo strano caso di Gaia Saponaro, alias madame Crosetto. Così, d'improvviso in un sonnecchioso e lento giorno d'estate viene fuori che Guido Crosetto, politico italiano coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, è sposato con la sosia italiana di Megan Fox (e non è un'esagerazione). Apriti cielo. L'equazione brutto ricco-bella giovane smuove dai divani il popolo di Twitter, in quest'occasione non solo poco fantasioso nei giudizi, ma anche fallace. Tutto ha inizio il 24 luglio quando Guido Crosetto pubblica una foto in bianco e nero con la consorte con dedica romantica: "Buon compleanno alla mia compagna di vita e di strada, da 16 lunghissimi e straordinari anni! @seule etrangere". E non manca il cuoricino rosso. I follower commentano: "A' Crose' se vede che c'hai i sordi", "la principessa e Shrek", "Zio Fester, ... Leggi su iltempo

