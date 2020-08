Juventus, esce Sarri entra Pirlo (Di sabato 8 agosto 2020) Dal sogno della rivoluzione diventato incubo a quello della restaurazione fatta in casa. In un infuocato sabato di metà agosto prima «lo Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra» e poi a sera annuncia: «sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore». Il comandante è stato licenziato, nemmeno una settimana dopo la festa per la conquista dello scudetto, a dodici ore dalla mesta eliminazione agli ottavi di Champions per mano del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

bangandblame82 : RT @lochiediame: Certo che #Pressingchampionsleague che apre la trasmissione dicendo “ Juve che esce clamorosamente dalla Champions “ quan… - FogTeo : Quindi ricapitolando: Sarri perde la finale di Coppa Italia. Sarri vince lo scudetto. Pirlo viene nominato allenato… - RollingGuitar : Sarri, simbolo della gavetta, silurato in favore di uno con esperienza pari a zero ne esce veramente triturato dalla Juventus - MarcoJuric : @MicheleAsinari @MannarinoSimone @eleonora_trotta Michele ciao, ma io non critico il tifo pro o contro da osservato… - gsussmx : RT @aleaus81: E anche nell'anno bisestile non salta la festa nazionale: il giorno in cui esce la Juventus dalla Champions #JuveLyon -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus esce Blog: La Juventus esce dalla Champions League: e ora? vivoperlei.calciomercato.com Juventus eliminata dalla Champions: una sconfitta collettiva e non solo di Sarri (con la rivincita di Allegri...)

La Juve perde se stessa ed esce contro il Lione, la squadra settima nel campionato francese e ferma dall’inizio del virus nel marzo scorso. È una sconfitta che ha colori definitivi. Perdono Sarri, la ...

Gattuso a Sky: "Gara regalata ad un Barça in difficoltà! Creato il doppio. Mi brucia, potevamo farcela..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata per mano del Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata per ma ...

La Juve perde se stessa ed esce contro il Lione, la squadra settima nel campionato francese e ferma dall’inizio del virus nel marzo scorso. È una sconfitta che ha colori definitivi. Perdono Sarri, la ...Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata per mano del Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata per ma ...