In Canada quattro malati terminali potranno usare funghi allucinogeni per alleviare l'ansia (Di sabato 8 agosto 2020) Il via libera è arrivato dal ministero della Sanità canadese, sfruttando un'esenzione contenuta nella legge sulle dogre quattro canadesi che combattono un cancro incurabile sono stati autorizzati dal Governo a usare legalmente la psilocibina, uno dei principi attivi dei funghi allucinogeni, per alleviare l'ansia e la depressione causate dallo stato di fine vita. La decisione è stata presa dalla ministra della Sanità Patty Hajdu martedì e arriva … Leggi su it.mashable

MashableItalia : RT @gmolaschi: In Canada quattro malati terminali potranno usare funghi allucinogeni per alleviare l'ansia @mashableitalia - holecorporation : RT @MashableItalia: In Canada quattro malati terminali potranno usare funghi allucinogeni per alleviare l'ansia - gmolaschi : In Canada quattro malati terminali potranno usare funghi allucinogeni per alleviare l'ansia @mashableitalia - zazoomblog : In Canada quattro malati terminali potranno usare funghi allucinogeni per alleviare l'ansia - #Canada… - green_milano : RT @MashableItalia: In Canada quattro malati terminali potranno usare funghi allucinogeni per alleviare l'ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Canada quattro Canada, liberalizzazione totale - Ticinonline Ticinonline Gli U2, The Edge e quel volo che rischiò di rovinare il ritorno della band. VIDEO

Poteva finire malissimo: e mentre i suoi compagni di band sembravano non essersi resi conto dell'accaduto, i fan restarono per qualche istante con il fiato sospeso. Il malcapitato se la cavò giusto co ...

Canada, liberalizzazione totale

Nel 2018 il Canada ha emanato nuove leggi che hanno a tutti gli effetti legalizzato la Cannabis per uso ricreativo. Ad oggi ogni cittadino maggiorenne ha la possibilità di coltivare fino a quattro pia ...

Poteva finire malissimo: e mentre i suoi compagni di band sembravano non essersi resi conto dell'accaduto, i fan restarono per qualche istante con il fiato sospeso. Il malcapitato se la cavò giusto co ...Nel 2018 il Canada ha emanato nuove leggi che hanno a tutti gli effetti legalizzato la Cannabis per uso ricreativo. Ad oggi ogni cittadino maggiorenne ha la possibilità di coltivare fino a quattro pia ...