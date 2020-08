Il Cts consigliò la zona rossa nella bergamasca, ma Conte non ascoltò gli scienziati (Di sabato 8 agosto 2020) “Tra giovedì 5 marzo e lunedì 9 il III Reggimento “Lombardia” dell’arma dei carabinieri si raduna in un albergo della bergamasca. La bassa Val Seriana sta per essere blindata, arrivano 110 carabinieri, 120 poliziotti, 50 finanzieri, 90 effettivi dell’esercito. Aspettano. Ma non succede niente. Nonostante il 4 marzo Bergamo abbia superato Lodi per numero di contagi da Covid, 817 contro i 780 dell’area già isolata attorno a Codogno, nessuno darà mai l’ordine di istituire la zona rossa ad Alzano e Nembro“. E’ la ricostruzione della mancata zona rossa nella bergamasca fatta dal Messaggero. Il 3 marzo, il Comitato tecnico scientifico aveva raccomandato di applicare anche ad Alzano e Nembro le ... Leggi su ilnapolista

