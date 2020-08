Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? Interviene la mamma di lui (Di sabato 8 agosto 2020) Questo articolo . Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano a far parlare di loro. I due sono di nuovo in crisi. A intervenire è la mamma del deejay. Di nuovo in crisi? Questa è la domanda che, ormai da qualche giorno si fa tutto il mondo dei social, ma anche quello del gossip. Il riferimento è ovviamente … Leggi su youmovies

infoitcultura : Giulia De Lellis: gaffe sul ritocchino alle labbra? - infoitcultura : Giulia De Lellis: confermata la crisi con Andrea - infoitcultura : Andrea Damante e Giulia De Lellis, l’intervento della madre del deejay - idontwantogrow : @BEVLIEBER giulia perché sembri giulia de lellis HAHAHAHA - artsquake : belli i tempi in cui Renato non si limitava a commentare tutte le foto di Giulia de lellis #Tiziaparty -