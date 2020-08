Gattuso: «Mi brucia, non puoi venire qui e addormentarti per mezz’ora» (Di sabato 8 agosto 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita della gara di Champions persa contro il Barcellona di Setién: «Il rimpianto è grande perché abbiamo avuto mezzora di black out e abbiamo preso tre gol incredibili. Ma è facile parlare degli altri. Ho visto una squadra che in mezz’ora ha commesso errori molto gravi. Abbiamo giocato con la mentalità giusta, abbiamo messo in grande difficoltà il Barcellona. la cosa che mi fa più rabbia e prendere gol da calcio piazzato dal Barcellona. Per diventare importanti dobbiamo avere una mentalità diversa da quella che abbiamo dimostrato in questi mesi Se oggi leggi i dati non c’è partita perché abbiamo avuto il doppio delle occasioni loro, arrivavamo facilmente, poi ci è mancata la mentalità. ma sono ... Leggi su ilnapolista

