Aborto, cade l’ultimo no: la pillola potrà essere utilizzata senza ricovero (Di sabato 8 agosto 2020) Una vera e propria svolta contenuta nelle linee d’indirizzo che verranno emanate dal ministero della Salute: «L’Aborto farmacologico è sicuro. Va fatto in day hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, e le donne possono tornare a casa mezz’ora dopo aver assunto il medicinale». Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto il parere positivo del Consiglio superiore di sanità sulla modifica della legge 194: una direttiva approvata dieci anni fa, subito dopo l’introduzione in Italia della pillola abortiva, che prevedeva tre giorni di ricovero obbligatori per l’Aborto farmacologico. Con il passare degli anni la pratica è diventata sempre più spesso ambulatoriale: spesso le donne, anche dopo l’Aborto ... Leggi su giornalettismo

repubblica : 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù [di CATERINA PASOLINI] - repubblica : Aborto, cade l'ultimo no - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - Roberto_Ricci : 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù | Rep - annaritab72 : RT @repubblica: Aborto, cade l'ultimo no - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto cade "Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù Rep La raccolta firme contro Soros: ecco come vogliono cacciarlo

In Brasile, un movimento conservatore ha da poco promosso una petizione contro l'influenza nel Paese del finanziere George Soros e della sua rete "filantropica". La campagna promossa dal Conservative ...

In Brasile, un movimento conservatore ha da poco promosso una petizione contro l'influenza nel Paese del finanziere George Soros e della sua rete "filantropica". La campagna promossa dal Conservative ...