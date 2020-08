A Villa San Giovanni oltre tre ore di attesa per gli imbarchi (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA – Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ si segnalano rallentamenti con code, in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni dove, sin da questa mattina, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Lungo tutti il resto dell’A2, invece, il traffico risulta intenso ma scorrevole. Leggi su dire

LarioLakeComo : Bellagio è proprio al centro della ramificazione dei due rami. La perla del lago è luogo di villeggiatura internazi… - QdSit : Villa San Giovanni, due chilometri di coda per gli imbarchi #qds #qdsnotizie - romatoday : La notte di San Lorenzo è a Villa Grazioli: ecco dove vedere le stelle cadenti alle porte di Roma… - LaCnews24 : Villa San Giovanni, code da incubo agli imbarchi per Messina: oltre 3 ore di attesa #calabrianotizie #newscalabria - Calab_Magnifica : Esodo estivo 2020: a Villa San Giovanni oltre 3 ore di attesa per gli imbarchi -