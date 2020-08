‘Vi prego, aiutatemi’: 28enne avvicina una donna sul treno e poi la violenta (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno tratto in arresto S. Y.K., ventottenne, per il reato di violenza sessuale in danno di una donna di 67 anni. I fatti Ancora una volta le forze dell’ordine del circondario di Tivoli, specializzate e formate dalla Procura con specifici corsi per l’efficace e tempestivo contrasto alla violenza contro le donne, hanno assicurato alla giustizia l’autore del reato e tutelato immediatamente la vittima sulla base delle indicazioni della Procura, ribadite dopo l’entrata in vigore della Legge 69/2019 (cd. Codice Rosso). Legge che, nel circondario, viene applicata rigorosamente, come si documenterà nella relazione che sarà pubblicata dalla Procura il 10 agosto p.v. dopo un anno dalla sua approvazione. Su segnalazione al 112 da parte di personale delle Ferrovie dello Stato, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

