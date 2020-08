Truffa email dall’ufficio delle imposte, l’avviso dell’Agenzia delle Entrate (Di venerdì 7 agosto 2020) Un nuovo tentativo di Truffa sfrutta la tecnica del phishing per ingannare i contribuenti via email. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sta circolando per email un messaggio ingannevole proveniente da un presunto ufficio delle imposte. Gli autori della Truffa avvisano il destinatario dell’esistenza di un debito da saldare e lo invitano a seguire un collegamento per regolarizzare la sua posizione. Come confermato dall’Agenzia questa email è un tentativo illecito di ottenere informazioni personali dei contribuenti. La tecnica impiegata dagli autori della Truffa è il cosiddetto “phishing”. Punta a sfruttare la reputazione ... Leggi su bloglive

iEMry : Che voglia di cliccare i link nelle email truffa/spam - moneypuntoit : ?? Finte email Agenzia delle Entrate, occhio alla truffa dell'Ufficio delle imposte ?? - fabiochiarugi : RT @TgrRaiTrentino: Attenzione a questo messaggio, è una truffa informatica - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Attenzione a questo messaggio, è una truffa informatica - TgrRaiTrentino : Attenzione a questo messaggio, è una truffa informatica -