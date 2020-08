Seconda ondata: il dossier segreto per la fase 3 (Di venerdì 7 agosto 2020) Un documento riservato stilato dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute che analizza quanto potrà accadere in autunno. Il Corriere della Sera parla di «Linee guida», come le ha definite ieri in Parlamento il ministro Roberto Speranza che ha parlato di un «lungo lavoro trasmesso al Comitato tecnico scientifico che sarà inviato alle Regioni e costituirà l’orizzonte con cui affrontare la fase della ripresa». Il documento riservato del governo con i tre scenari sulla Seconda ondata di Coronavirus Fiorenza Sarzanini spiega oggi che si tratta di un dossier che parla della riapertura delle scuole, che potrebbe far salire di nuovo la curva epidemiologica: l’indice di contagio RT ... Leggi su nextquotidiano

francescocosta : Trump ha detto – per minimizzare i numeri dell'epidemia americana fuori controllo – che è in corso una seconda onda… - SkyTG24 : Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Chi parla di seconda ondata fa terrorismo' - EmyRoyaleagle : RT @mgmaglie: Clementi,virologo al SanRaffaele:“Non ci sarà seconda ondata.Non si capisce perché l’Italia proroghi #lostatodemergenza. Deci… - salvotomasi69 : RT @mgmaglie: Clementi,virologo al SanRaffaele:“Non ci sarà seconda ondata.Non si capisce perché l’Italia proroghi #lostatodemergenza. Deci… -