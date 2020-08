Roma, tra i requisiti per diventare autisti c’è la lingua inglese. 7 su 10 dichiarano di saperla, ma poi fanno scena muta. Concorso annullato (Di venerdì 7 agosto 2020) Uno dei requisiti per partecipare al Concorso per autisti di autobus nel Lazio era quello di sapere la lingua inglese. Ma arrivati all’orale, 7 candidati su 10 hanno fatto scena muta. L’azienda regionale dei trasporti, la Cotral, ha deciso quindi di annullare tutto. E loro adesso rischiano una denuncia per falso. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui in totale sono 55 su 71 i furbetti che hanno dichiarato la conoscenza della lingua nonostante non siano riusciti a rispondere alle domande dei commissari. La vicenda comincia nel periodo del lockdown, quando Cotral emana un bando per assumere 100 autisti. La finestra per presentare le domande si chiude il 16 luglio e nel giro di poche settimane la commissione inizia a ... Leggi su ilfattoquotidiano

PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Prenestina - Possibili difficoltà di circolazione causa incendio nel tratto compreso tra Vial… - NicolaPorro : ?? Tra #tasse, #sbarchi ed #emergenze fasulle, ecco un altro grido di un #imprenditore. Questa volta dal centro di… - ItalyMFA : ???????? Colloquio telefonico del Ministro @luigidimaio con il suo omologo del #Marocco, Nasser #Bourita. Volontà di ap… - OfficialZecca : RT @Sardanapalooo: Ci sono stati tanti incontri tra Ryan #Friedkin e rappresentanti del mondo del calcio in questi mesi. In gran segreto ha… - clikservernet : Roma, tra i requisiti per diventare autisti c’è la lingua inglese. 7 su 10 dichiarano di saperla, ma poi fanno scen… -