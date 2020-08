Peste bubbonica in Cina: intero villaggio in lockdown (Di venerdì 7 agosto 2020) In Cina un villaggio della Mongolia interna è stato chiuso, dopo la morte di un uomo a causa della Peste bubbonica. Negative tutte le persone venute a contatto con l’uomo In Cina, oltre al coronavirus, torna a destare preoccupazione da qualche tempo anche la Peste bubbonica. Un uomo, residente nella Mongolia Interna, è morto a causa della terribile patologia, spingendo il governo a prendere provvedimenti per evitare la diffusione del contagio. L’intero villaggio Suji Xincun è stato chiuso, posto in isolamento dopo il decesso dell’uomo. Il villaggio, sottoposto alla sanificazione, è stato setacciato per risalire alla possibile catena dei contagi. Al momento, secondo quanto ... Leggi su bloglive

