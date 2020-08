Maria De Filippi rivela: “Dissi io a Emma di Stefano De Martino e Belen” (Di venerdì 7 agosto 2020) Come ogni anno Maria De Filippi si rifugia per qualche giorno nel suo buen retiro ad Ansedonia, in Toscana, con il figlio Gabriele e Maurizio Costanzo. Qualche giorno di relax prima di ricominciare con tanti impegni da “Tu si que vales” a “C’è posta per te”, passando per la nuova edizione di “Amici”. A proposito di “Amici”, la produttrice e conduttrice racconta cosa è accaduto nel 2012 dietro le quinte del programma, quando i paparazzi si sono presentati per la prima volta davanti allo studio interessanti a Emma, Stefano De Martino e Belen. “La situazione era tragica, ormai è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. – ricorda la De Filippi – Nessuno di noi aveva capito. Chiamai ... Leggi su ilfattoquotidiano

